На Одещині групу чоловіків затримали за систематичні крадіжки з нафтопереробного заводу

Троє мешканців регіону викрали з території Одеського нафтопереробного заводу матеріали з вмістом цінного металу на більш ніж 800 тисяч гривень. При обшуках у затриманих вилучено ще пів тони металовмісних виробів, зброю, інші речові докази. Заходи з документування і затримання зловмисників проводилися у зв’язку зі зверненням АРМА про необхідність збереження підприємства від розкрадань.

До поля зору працівників Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції потрапила група осіб. Чоловіки промишляли викраденням матеріалів з Одеського нафтопереробного заводу, що тимчасово не працює.

Поліцейські встановили, що до вчинення крадіжок причетні троє місцевих мешканців віком від 21 до 24 років. Користуючись можливістю, вони вирішили заробити гроші, викрадаючи матеріальні цінності зі стратегічно важливого для держави об’єкта.

Під час спільних заходів оперативники внутрішньої безпеки НПУ і слідчі поліції Одещини затримали змовників у момент вчинення злочину. Зловмисники намагалися вивезти з території заводу для подальшого продажу 40 кілограмів платиновмісного каталізатора риформінгу.

За цим фактом слідчі відділення поліції №2 Одеського райуправління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели у фігурантів санкціоновані обшуки. Під час цих заходів виявлено і вилучено інструменти та спеціальне обладнання, а також майже пів тони платиновмісного каталізатора риформінгу. Крім того, вилучено зброю та спецзасоби, зіп-пакети з невідомою хімічною речовиною, гроші, мобільні телефони та транспортний засіб.

За попередніми підрахунками, вартість викрадених матеріалів на «чорному ринку» складає понад 800 тисяч гривень. Своїми протиправними діями змовники завдали державі істотну матеріальну шкоду.

Наразі чоловіків затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції вже вручили їм підозри. Розслідування відбувається під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. За скоєне затриманим зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Оперативники ДВБ перевіряють можливу причетність співробітників поліції до незаконної діяльності групи осіб.

Нагадаємо, раніше Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулося до правоохоронних органів із проханням вжити додаткових заходів із забезпечення громадської безпеки й охорони Одеського нафтопереробного заводу через численні крадіжки майна з підприємства.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України