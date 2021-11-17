На Одещині інспектора поліції засуджено до 6 років ув’язнення за хабарництво

Прокурори Одеської обласної прокуратури підтримували публічне обвинувачення у суді стосовно інспектора поліції Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 368 КК України).

Вироком Білгород-Дністровського районного суду Одеської області інспектора поліції визнано винним та засуджено до 6 ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокурорами у суді доведено, що поліцейський влітку 2016 року вимагав 10 тис грн хабара від підприємця за безперешкодне функціонування об’єктів розважальної інфраструктури на узбережжі Чорного моря.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури