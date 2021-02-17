На Одещині керівника дитячого спецзакладу судитимуть за статеві злочини щодо малолітніх вихованок

Доведено, що протиправні дії відносно дівчаток, які не досягли чотирнадцятирічного віку, чоловік, на якого були покладені обов’язки щодо виховання та піклування про потерпілих, вчиняв протягом кількох років.

Слідчі зібрали докази вини правопорушника та скерували до суду обвинувальний акт за ч.4 ст.153 та ч.2 ст.156 Кримінального кодексу України.

Згідно з санкціями статей, за сексуальне насильство та розпутні дії щодо малолітніх обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Одеської області