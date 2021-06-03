На Одещині керівника громадської організації затримали за вимагання грошей у підприємців

Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

44-річний правопорушник, прикриваючись громадською діяльністю, вимагав у жінки щомісячну плату — 80 000 гривень — за так зване кришування бізнесу. За невиконання своєї вимоги він погрожував 39-річній потерпілій фізичною розправою та знищенням майна, яке їй належить.

Жінка одразу звернулася в поліцію. Збиранням доказової бази протиправної діяльності зловмисника зайнялися оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно зі співробітниками Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури.

Сьогодні, 3 червня, за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та поліцейських особливого призначення чоловіка затримали відразу після отримання другої частини грошей, які він вимагав від потерпілої.

Зловмисник неодноразово потрапляв у поле зору поліції через хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо працівників поліції.

В ході санкціонованого обшуку за місцем його мешкання та роботи правоохоронці вилучили гроші, отримані злочинним шляхом, та інші речові докази його протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у вимаганні та затриманні його в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Управління комунікації Національної поліції України