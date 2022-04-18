На Одещині оперативно викрили 38-річного жителя Роздільної у шахрайстві з продажем одягу

Чоловік завів сторінку онлайн-магазину в одній з соціальних мереж та вимагав часткову передплату за замовлені товари. Покупців він запевняв, що половину коштів віддасть на потреби Збройних сил України.

Від дій зловмисника постраждала 39-річна містянка: жінка хотіла придбати одяг в Інтернеті та перевела гроші на надану правопорушником банківську картку. Не отримавши бажаного товару, потерпіла звернулася до поліції.

Правоохоронці швидко встановили особу фігуранта та повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 190 (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.

Поліцейські нагадують громадянам: у той час, коли українці об’єдналися проти спільного ворога, з’явилися злочинці, які користуються цим. Будьте пильними, щоб не потрапити на гачок фейкових «патріотів». Навіть якщо продавець обіцяє допомогти військовим або розповідає про інші форми волонтерства, обов’язково перевірте відгуки про нього, розраховуйтеся після отримання та перевірки товару та дізнайтеся про умови його обміну чи повернення.

Роздільнянський районний відділ поліції Одеської області