На Одещині поліцейські розшукали винуватця смертельної ДТП, який втік з місця події

Він виявився 30-річним мешканцем Балти. Зараз вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Нагадаємо: у четвер, 11 листопада, на дорозі у селі Балтської ОТГ виявили загиблого 58-річного місцевого жителя. На його тілі були травми, які могли бути отримані внаслідок аварії, а поряд знайшли уламки від автомобіля.

Пошуки не припинялися кілька діб: поліцейські опитали мешканців села Немирівське, де сталася аварія, переглянули записи камер відеоспостереження на АЗС та відеореєстраторів транспортних засобів, які рухалися тією ділянкою дороги.

«Ми встановили, що ДТП на автомобілі «Volkswagen» скоїв місцевий житель. Ймовірний правопорушник переховувався в Одесі. Поліцейським чоловік розповів, що не помітив потерпілого у темряві та наїхав на нього, а з місця події втік, тому що злякався. Його автівку вилучили та помістили на штрафмайданчик», — розповіла т.в.о. начальника відділення поліції №1 Людмила Буберенко.

Досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, здійснюватимуть працівники слідчого управління ГУНП Одещини. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділення поліції №1 Подільського районного управління поліції