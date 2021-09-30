На Одещині поліцейські знешкодили зловмисника, який влаштував на вулиці села стрілянину з рушниці (відео)

Подія відбувається в одному з населених пунктів Подільського району. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, також туди виїхало керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпризначенці.

За попередніми даними, від протиправних дій правопорушника ніхто не постраждав.

ОНОВЛЕНО станом на 11.45:

Зловмисника знешкоджено. На місці працюють поліцейські-вибухотехніки та керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області.

ОНОВЛЕНО станом на 11.50:

Про стрілянину на вулиці села поліцейських сповістили місцеві жителі. На місце події негайно вирушили дільничні офіцери, які на той час відпрацьовували власників зброї у сусідньому населеному пункті.

Правоохоронці встановили, що стрілянину з обрізу мисливської рушниці влаштував житель цього села. Під час перемовин з поліцейськими зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив автомобіль одного з правоохоронців. У відповідь поліцейськими також була застосована вогнепальна зброя.

За кілька хвилин правопорушник зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів. А потім знову вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми. Щоб запобігти небезпеці, що загрожувала людям, працівники поліції знешкодили зловмисника.