На Одещині помер військовослужбовець, якого напередодні побили у частині

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На Одещині військовослужбовець 11 окремого мотопіхотного батальйону загинув у Подільському районі. Військова прокуратура Одеського гарнізону досліджує обставини загибелі військовослужбовця 11 окремого мотопіхотного батальйону

Про це повідомила Військова прокуратура Одеського гарнізону.

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Попередньо встановлено, що 15.01.2021 між трьома військовослужбовцями-контрактниками, які разом вживали алкогольні напої стався конфлікт, у ході якого двоє з них побили свого співслужбовця 1988 року народження.

17.01.2021 потерпілий був доставлений до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, де наступного дня від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні.

Наразі з’ясовуються мотиви конфлікту, причини смерті військовослужбовця та інші обставини трагедії, а також призначено низку судово-медичних експертиз, допитуються свідки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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