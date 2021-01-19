На Одещині помер військовослужбовець, якого напередодні побили у частині

Про це повідомила Військова прокуратура Одеського гарнізону.

Попередньо встановлено, що 15.01.2021 між трьома військовослужбовцями-контрактниками, які разом вживали алкогольні напої стався конфлікт, у ході якого двоє з них побили свого співслужбовця 1988 року народження.

17.01.2021 потерпілий був доставлений до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, де наступного дня від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні.

Наразі з’ясовуються мотиви конфлікту, причини смерті військовослужбовця та інші обставини трагедії, а також призначено низку судово-медичних експертиз, допитуються свідки.