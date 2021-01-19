На Одещині помер військовослужбовець, якого напередодні побили у частині
На Одещині військовослужбовець 11 окремого мотопіхотного батальйону загинув у Подільському районі. Військова прокуратура Одеського гарнізону досліджує обставини загибелі військовослужбовця 11 окремого мотопіхотного батальйону
Про це повідомила Військова прокуратура Одеського гарнізону.
Попередньо встановлено, що 15.01.2021 між трьома військовослужбовцями-контрактниками, які разом вживали алкогольні напої стався конфлікт, у ході якого двоє з них побили свого співслужбовця 1988 року народження.
17.01.2021 потерпілий був доставлений до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, де наступного дня від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні.
Наразі з’ясовуються мотиви конфлікту, причини смерті військовослужбовця та інші обставини трагедії, а також призначено низку судово-медичних експертиз, допитуються свідки.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Нацполіції в Одеській області.