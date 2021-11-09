На Одещині правоохоронці попередили замовне спричинення тяжких тілесних ушкоджень депутату з Херсонщини

Зловмисник — голова ОТГ. За сім тисяч доларів США він найняв виконавців, щоб ті скалічили депутата, з яким чоловік тривалий час мав неприязні відносини у сфері господарської діяльності. В якості завдатку правопорушник передав 1500 доларів та 10000 гривень.

Переконавшись у виконанні замовлення, зловмисник передав «виконавцям» іще 5000 доларів винагороди та був затриманий.