На Одещині правоохоронці попередили замовне спричинення тяжких тілесних ушкоджень депутату з Херсонщини

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Зловмисник — голова ОТГ. За сім тисяч доларів США він найняв виконавців, щоб ті скалічили депутата, з яким чоловік тривалий час мав неприязні відносини у сфері господарської діяльності. В якості завдатку правопорушник передав 1500 доларів та 10000 гривень.

Реалізації злочину запобігли співробітники  управління СБУ та Слідчого управління ГУНП в Одеській області. 5 листопада на окраїні Одеси правоохоронці інсценували напад на автомобіль народного обранця та спричинення йому з дружиною тілесних ушкоджень.
Переконавшись у виконанні замовлення, зловмисник передав «виконавцям» іще 5000 доларів винагороди та був затриманий.

Слідчі оголосили чоловікові підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України і до обрання запобіжного заходу затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєне підозрюваному загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

 

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