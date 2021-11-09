На Одещині правоохоронці попередили замовне спричинення тяжких тілесних ушкоджень депутату з Херсонщини
Зловмисник — голова ОТГ. За сім тисяч доларів США він найняв виконавців, щоб ті скалічили депутата, з яким чоловік тривалий час мав неприязні відносини у сфері господарської діяльності. В якості завдатку правопорушник передав 1500 доларів та 10000 гривень.
Слідчі оголосили чоловікові підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України і до обрання запобіжного заходу затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєне підозрюваному загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
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