На Одещині правоохоронці затримали організатора незаконного переправлення осіб через кордон

Прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками СБУ та Нацполіції затримали громадянина України, який займався організацією незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб до Республіки Молдова.

Організатором виявився 27-річний житель Білгород-Дністровського району. Він за грошову винагороду, від півтори тисячі доларів до двох тисяч євро, «гарантував» безперешкодне потрапляння чоловіків до суміжної країни. Протиправну схему чоловік реалізовував через оголошення в месенджерах та соцмережах.

За декілька днів скористатися послугами правопорушника виявили бажання шестеро молодих чоловіків з Одеської, Кіровоградської та Хмельницької областей. Однак, попри старання, його та 6 громадян України було затримано прикордонним нарядом поблизу українсько-молдовського кордону.

Зрештою, переправнику оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ(Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. На інших шістьох правопорушників складено адмінпротоколи за спробу порушення кордону та передано правоохоронцям.

ДПСУ