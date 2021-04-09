На Одещині припинено діяльність злочинної групи, яка займалася виготовленням одягу, підробленого під відомі світові бренди

Зловмисники шили фальсифікований товар у кількох цехах, розташованих в Одесі та Одеському районі, а реалізовували на промтоварному ринку та в інтернет-мережі, переправляючи по Україні та за кордон через поштові відділення та за допомогою автобусних перевезень.

В рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.ч. 1 та 3 ст.229 Кримінального кодексу України, співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та за підтримки прикордонного спецпідрозділу «ДОЗОР», протягом кількох місяців фіксували злочинну діяльність фігурантів.

До складу групи входять п’ятеро чоловіків та три жінки віком від 30-ти до 63-х років. Більшість з них – уродженці сусідньої держави, пов’язані родинними зв’язками, та їхні друзі. Встановлено, що понад два роки до виробництва у підпільних цехах одягу з незаконним використанням знаків відомих світових брендів вони залучали іноземних громадян зі скрутним матеріальним становищем.

У швейних цехах, точках продажу, за місцями мешкання правопорушників та в транспортних засобах, що їм належать, проведено низку санкціонованих обшуків, під час яких вилучено фальсифікований одяг, техніку, за допомогою якої його виготовляли, тканини, емблеми, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії, чорнові записи, гроші, отримані в результаті протиправної діяльності, пакувальний матеріал та інші речі й документи, що мають значення для слідства.

В рамках провадження призначено низку експертиз, за результатами яких буде вирішуватися питання про повідомлення фігурантам про підозру.

Відділ комунікації поліції Одеської області