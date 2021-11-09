На Одещині припинено протиправну діяльність групи осіб, з трудового рабства визволено 12 людей
Правопорушники вербували громадян з соціально вразливих груп населення, обіцяючи проживання, харчування та гідну оплату праці. Натомість заробітчани працювали по 16 годин на добу та проживали в бараках.
Працівники міграційної поліції спільно зі слідчим відділом Білгород-Дністровського районного відділу поліції, спільно з працівниками Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури за силовою підтримкою БПОП та Д.О.З.О.Р., викрили злочинну діяльність групи осіб, які займались трудовою експлуатацією громадян на території Білгород-Дністровського району. Встановлено, що до складу групи входило 3 особи.
За даними слідства, учасники злочинної групи на залізничному вокзалі Одеси підшуковували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання. Вказаним особам фігуранти пропонували роботу, пов’язану з вирощуванням та збором сільськогосподарської продукції на території Одещини, обіцяючи заробітну плату у розмірі від 7000 до 12000 грн на місяць, а також безкоштовне житло та харчування.
Завербованих людей автотранспортом доставляли на територію фермерського господарства в селище Старокозаче Білгород Дністровського району, де розселяли у будинках непридатних для проживання. Щодня люди тяжко працювали на польових роботах, проживали в бараках, а весь їх «заробіток» обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями.
На території споруд, де проживали завербовані особи, за ними постійно наглядали так звані «бригадири», які контролювали дотримання встановлених правил: підйом та направлення на роботу, обмежували їх у пересуванні після повернення з робіт. Самостійно залишити територію потерпілі не могли, а в разі непокори до них застосовували крім психологічного, ще й фізичне насильство.
В рамках розслідування за місцями мешкання фігурантів та у будинках, де незаконно утримували громадян правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків. За результатами яких вилучено речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.
На момент обшуків у трудовому рабстві перебувало 12 осіб, які наразі визволені. П’ять з яких вже звернулися до правоохоронних органів зі заявами про вчинення відносно них злочину.
Також в рамках проведених заходів на території поліцейські виявили мешканця Закарпатської області, 1986 року народження, який переховувався від суду з метою уникнення покарання за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.
Наразі вирішується питання, щодо повідомлення про підозру учасникам злочинної групи та обрання відносно них запобіжних заходів.
Слідчі дії тривають.Tweet