На Одещині припинено протиправну діяльність групи осіб, з трудового рабства визволено 12 людей

Правопорушники вербували громадян з соціально вразливих груп населення, обіцяючи проживання, харчування та гідну оплату праці. Натомість заробітчани працювали по 16 годин на добу та проживали в бараках.

Працівники міграційної поліції спільно зі слідчим відділом Білгород-Дністровського районного відділу поліції, спільно з працівниками Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури за силовою підтримкою БПОП та Д.О.З.О.Р., викрили злочинну діяльність групи осіб, які займались трудовою експлуатацією громадян на території Білгород-Дністровського району. Встановлено, що до складу групи входило 3 особи.

За даними слідства, учасники злочинної групи на залізничному вокзалі Одеси підшуковували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання. Вказаним особам фігуранти пропонували роботу, пов’язану з вирощуванням та збором сільськогосподарської продукції на території Одещини, обіцяючи заробітну плату у розмірі від 7000 до 12000 грн на місяць, а також безкоштовне житло та харчування.

Завербованих людей автотранспортом доставляли на територію фермерського господарства в селище Старокозаче Білгород Дністровського району, де розселяли у будинках непридатних для проживання. Щодня люди тяжко працювали на польових роботах, проживали в бараках, а весь їх «заробіток» обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями.

На території споруд, де проживали завербовані особи, за ними постійно наглядали так звані «бригадири», які контролювали дотримання встановлених правил: підйом та направлення на роботу, обмежували їх у пересуванні після повернення з робіт. Самостійно залишити територію потерпілі не могли, а в разі непокори до них застосовували крім психологічного, ще й фізичне насильство.

В рамках розслідування за місцями мешкання фігурантів та у будинках, де незаконно утримували громадян правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків. За результатами яких вилучено речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

На момент обшуків у трудовому рабстві перебувало 12 осіб, які наразі визволені. П’ять з яких вже звернулися до правоохоронних органів зі заявами про вчинення відносно них злочину.

Також в рамках проведених заходів на території поліцейські виявили мешканця Закарпатської області, 1986 року народження, який переховувався від суду з метою уникнення покарання за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі вирішується питання, щодо повідомлення про підозру учасникам злочинної групи та обрання відносно них запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають.

Національна поліція України