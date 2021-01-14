На Одещині припинили діяльність нелегального онлайн-кінотеатру

Чоловіку, який був викритий в адмініструванні піратського сайту, оголосили підозру в порушенні авторських та суміжних прав. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що правопорушник за допомогою власноруч створеного онлайн-кінотеатру здійснював показ художніх фільмів та телесеріалів без дозволу власників авторських прав, чим задав їм збитків на суму понад 1 000 000 гривень.

Дохід він отримував від показу реклами під час перегляду фільмів відвідувачами сайту.

Працівники кіберполіції та Слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури здійснювали документування протиправних дій чоловіка протягом кількох місяців.

Було встановлено, що за всім цим стоїть 58-річний мешканець Одеси. За місцем проживання чоловіка було проведено кілька санкціонованих обшуків, в ході яких правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з інформацією про розробку програмного забезпечення для роботи платформи онлайн-казино, інсталяціями віртуальних платіжних терміналів, а також адміністративною панеллю керування сайтом, особовими кабінетами рекламних сервісів тощо. Вилучене устаткування поліцейські направили на експертизу, а роботу онлайн-кінотеатру заблокували.

Після проведення необхідних слідчих дій та надходження висновків експертиз одеситу правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України, і скерували матеріали справи до суду.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалом Управління протидії кіберзлочинам

в Одеській області ДКП НПУ)