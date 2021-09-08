На Одещині притягнули до відповідальності жінку та її співмешканця за насильство щодо дитини

Відео, на якому дорослі біля підїзду будинку та у ліфті б’ють маленького хлопчика, правоохоронці виявили під час моніторингу мережі Інтернет.

Правопорушниками виявилися 25-річна мати дитини та її 30-річний співмешканець. Свій вчинок вони пояснили тим, що малюк, якому не виповнилося і двох років, не слухався.

Співробітники ювенальної превенції провели з чоловіком та жінкою профілактичну бесіду та склали на них протоколи за ч. 1 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Одеське районне управління поліції № 2