На Одещині військового-контрактника засудили до 5 років позбавлення волі за дезертирство

Обвинуваченого взято під варту в залі суду.

Військовослужбовець-контрактник однієї з військових частин, що дислокується в Одеській області, визнаний винним у дезертирстві і за результатами судового розгляду засуджений до 5 років і 1 місяця позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба військової прокуратури Південного регіону.

Установлено, що вказаний військовослужбовець 24 січня 2018 року вирішив назавжди ухилитись від військової служби та залишив розташування військової частини, незаконно перебуваючи поза її межами до 27 липня 2020 року.

До набуття вироком чинності обвинуваченого взято під варту в залі суду.

Публічне обвинувачення в суді підтримувала Військова прокуратура Одеського гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадаємо, у вересні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство. Згідно з ним, військовослужбовців, які дезертирували або добровільно здалися в полон, виключатимуть із ЗСУ. Статус військовослужбовців зберігається на час проведення кримінального досудового розслідування. У разі виправдувального вироку передбачається поновлення на службі таких осіб та поновлення виплат. // LB.ua