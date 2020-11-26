На Одещині викрили десятки нелегальних мігрантів та осіб, які організували їх незаконне переправлення через держкордон

Тринадцятьох громадян Туреччини, Сирії та Іраку виявили прикордонники у вантажному автомобілі, що прибув до Чорноморського рибного порту на поромі.

Встановлено, що водії вантажівки, два громадянина Туреччини, за грошову винагороду перевозили нелегалів до Німеччини.

Обох керманичів поліцейські під процесуальним керівництвом Іллічівської місцевої прокуратури затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Їм повідомили про підозру за ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо фігурантів.

Національна поліція України