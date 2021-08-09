Слідчі Теруправління Державного бюро розслідувань Миколаєва повідомили про підозру колишньому заступнику командира військової частини Повітряних Сил та техніку роти забезпечення військової частини Сухопутних військ, які допустили падіння автокрана із зенітними ракетами вартістю 1,5 млн гривень.

Встановлено, що у травні 2012 року заступник командира мав відправити зенітні ракети С-300 на парад.

Через те, що автокран військової частини був на ремонті, він не міг виконати вантажні роботи. Для цього заступник командира позичив кран в іншій військовій частині. Але він також виявився несправним.

Технік роти, який сів за кермо крана розвантажувати ракети, взагалі не мав дозволу та кваліфікації на такий вид робіт.

Під час розвантаження трьох ракет вагою 6 тонн кран перекинувся.

У результаті падіння крана військовослужбовець, який перебував поруч, отримав перелом обох ніг, а боєприпаси вартістю 1,5 млн грн були пошкоджені.

Цю справу розглядали у суді з 2012 по 2015 рік. Тоді суд відправив її на додаткове досудове розслідування у військову прокуратуру.

У 2019 році кримінальне провадження передали слідчим ДБР.

Колишньому заступнику командира військової частини повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 2 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Технік роти підозрюється у порушенні експлуатації спеціальної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 415 КК України), та у пошкодженні бойових припасів, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 412 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Крім того, цього року ексзаступник командира потрапив у в поле зору слідчих ДБР в іншій справі. Він намагався за 10 тис. доларів США продати посаду у Державному бюро розслідувань. Слідчі Бюро затримали його під час отримання половини зазначеної суми. Розслідування триває.

ДБР