На Одещині за замах на вбивство судитимуть одного із засновників криптовалютного інвестфонду

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно одного із засновників криптовалютного інвестиційного фонду, підозрюваного у замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, що наприкінці серпня минулого року правоохоронці затримали замовника вбивства під час передачі другої частини винагороди за злочин.

Так, до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що один із засновників криптовалютного інвестиційного фонду замовив вбивство колишнього працівника фонду, який дізнавшись про наміри зловмисника привласнити кошти та криптовалюту інвесторів, вирішив викрити його.

Замовник підшукав «кілера» та пообіцяв за позбавлення життя людини 5 тисяч доларів США винагороди.

З метою захисту життя та здоров’я потерпілого правоохоронці зімітували зникнення та обстановку вбивства жертви.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури