На Одещині засуджено 23-річного молодика, який зґвалтував малолітнього односельця

Подія мала місце в серпні минулого року в одному з районів області. Правопорушник, який вже мав проблеми з законом, на пасовищі застосував до 12-річного хлопчика фізичну силу та проти його волі задовольнив свої статеві потреби.

Поліцейські, по допомогу до яких звернулася мати потерпілого, розшукали зловмисника за лічені години та розпочали досудове розслідування за ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України, в рамках якого призначили низку експертиз.

За його результатами правоохоронці оголосили фігуранту підозру у зґвалтуванні дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, і обвинувальний акт скерували до суду.

Вивчивши матеріали справи, суд виніс рішення про позбавлення волі зловмисника строком на 12 років.

Відділення поліції № 1 Березівського районного відділу поліції № 1