На Одещині засуджено чоловіка, який продав базу паролів мільйона користувачів Facebook

Татарбунарський районний суд Одеської області затвердив угоду про визнання винуватості щодо чоловіка, який продавав інформацію з обмеженим доступом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 25 листопада.

3 червня 2020 чоловік через Telegram продав невстановленій особі інформацію про логіни і паролі 300 тисяч користувачів, а також ще одну базу на один мільйон користувачів зі Сполучних Штатів Америки.

29 липня 2020 чоловік продав інформацію щодо облікових записів соціальної мережі Fecebook у вигляді логіну та паролю в кількості один мільйон одиниць, а також інформації щодо облікових записів скомпрометованих електронних скриньок в кількості 15 тисяч одиниць громадян Євросоюзу та США іншій невстановленій особі.

В суді обвинувачений все підтвердив. За угодою про визнання винуватості, суд призначив 2 роки позбавлення волі, але звільнив чоловіка відбуття тюремного ув’язнення з іспитовим строком 1 рік.