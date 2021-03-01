На Одещині затримали 40-річного чоловіка, який під час чаркупання порізав приятеля

Приймаючи правопорушника у себе вдома, 48-річний потерпілий відкоркував пляшку алкогольного напою. Захмелівши, односельці посварилися і ображений гість взяв зі столу ніж і завдав господарю два ножові поранення у спину.

Постраждалого госпіталізували до обласної лікарні, а зловмисника доставили до територіального відділу поліції.

За результатами досудового розслідування справи слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років. Триває слідство.

Одеське районне управління поліції № 2