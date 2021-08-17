На Одещині затримали чергового шахрая, який видурив у людей гроші нібито на порятунок родичів

Встановлено, що зловмисники – засуджені до позбавлення волі на тимчасово окупованій території та колишні в’язні. Одного з них правоохоронці затримали нещодавно, коли він оселився в Одесі.

Правопорушники, користуючись телефонними довідниками, дзвонили на стаціонарні та мобільні номери переважно літнім жінкам, представлялися лікарями або адвокатами і розповідали, що хтось із дітей або онуків адресата потрапив у ДТП. Для того, щоб розпочати лікування родича чи «відмазати» його від кримінальної відповідальності, просили чималі гроші, по які згодом приходили самостійно або, якщо знаходилися у в’язниці, відсилали спільників на волі.

За такою схемою зловмисники ошукали щонайменше чотирьох літніх одеситок. Одного з правопорушників поліцейські затримали. Це судимий за шахрайства та пограбування 40-річний харків’янин, який розшукувався за аналогічні злочини правоохоронцями Миколаївської області.

За місцем тимчасового проживання чоловіка був проведений санкціонований обшук із вилученням речових доказів його злочинної діяльності. За результатами досудового розслідування фігуранту вже оголосили підозри у заволодінні шляхом обману грошима двох потерпілих за ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. У однієї жінки зловмисник видурив дев’ять тисяч доларів, у іншої – чотири з половиною. За рядом інших двох епізодів повідомлення про підозри готуються.

За клопотанням слідчих поліції суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Чоловік перевіряється на причетність до аналогічних злочинів, скоєних в регіоні.

Відділ комунікації поліції Одеської області