На Одещині затримали групу осіб, які налагодили канал збуту психотропних речовин

Зловмисники, 26-річний житель Ізмаїла та 54-річна мешканка Авангарда, налагодили реалізацію в регіоні метадону та гашишу – сильнодіючих психотропів. Щомісяця наркоторговці заробляли близько 1 млн 400 тисяч гривень.

Припинили роботу одного із найбільших в регіоні каналів збуту наркотиків оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН НПУ.

В ході документування злочинної діяльності, яке проводили слідчі відділу загально-кримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та за підтримки співробітників кінологічного центру й спецпідрозділу «КОРД», за адресами проживання фігурантів під час санкціонованих Київським районним судом міста Одеси обшуків було вилучено місячний резерв «товару» на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень – це більше двох тисяч доз метадону та 400 доз гашишу, а також мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Правопорушники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами досудового розслідування їм оголошено підозру в незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів у великих розмірах за попередньою змовою, що передбачені частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу. Такі дії караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Одеської області