На Одещині затримали миколаєвця, який на Великдень тяжко поранив ножем місцевого хлопця

Подія сталася в Ізмаїльському районі на річці Дунай, де 23-річний потерпілий відпочивав разом зі своїм товаришем. Друзі запросили до святкового обіду незнайомця, якого побачили біля водойми, а він, будучи напідпитку, під час першого ж словесного непорозуміння схопився за ніж, яким нарізали продукти, і двічі вдарив одного зі співрозмовників у шию.

З місця злочину правопорушник втік, а постраждалого ушпиталили з колотими ранами.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Ізмаїльського районного відділу поліції. Поки слідчі та криміналісти вилучали речові докази, оперативники розпочали пошуки фігуранта.

До вечора 46-річний зловмисник був затриманий в процесуальному порядку. Поліцейські під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури оголосили йому підозру в замаху на вбивство за ч.1 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області