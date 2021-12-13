На Одещині затримали трьох чоловіків з Подільського району за підозрою в пограбуванні будинку

Серед ночі правопорушники вдерлися до чужої оселі, ховаючи обличчя за масками, побили і зв’язали 42-річного племінника прикутої до ліжка через хворобу 66-річної господині і заволоділи тринадцятьма тисячами гривень, двома мобільними телефонами й колекцією монет.

Налякана жінка не одразу звернулася до поліцейських, втім це не завадило їм оперативно затримати зловмисників. Двох чоловіків співробітники територіального підрозділу поліції розшукали в Подільську. Ще одного їхнього спільника працівники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та Управління патрульної поліції за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення затримали в Одесі. З його автомобіля були вилучені речі з пограбованого обійстя та пістолет невідомого походження.

Дії чоловіків кваліфіковані як грабіж, поєднаний з проникненням у житло, що передбачений ч.3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Фігуранти — мешканці Подільська віком 28-ми і 30-ти років, кожен з них має судимості. Двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одному — цілодобовий домашній арешт. За скоєне зловмисникам загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Триває слідство, яке проводять співробітники Подільського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури. Процесуальне рішення щодо вилученої зброї прийматиметься після проведення експертизи.

Подільське районне управління поліції в Одеській області