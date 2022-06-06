На Одещині затримали уродженця РФ, який займався незаконним виробництвом та збутом наркотиків

Заходи проводили в рамках відпрацювання області, направленого на виявлення диверсійно-розвідувальних груп, угруповань торговців зброєю та наркотичними речовинами, колаборантів та інших осіб, що здатні підривати оперативну обстановку в регіоні.

Працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН НПУ встановили, що правопорушник обладнав за місцем мешкання в Одесі та за містом спеціальні приміщення для вирощування конопель шляхом гідропоніки, тобто без ґрунту на поживних розчинах, і виготовляв канабіс для подальшої реалізації.

Спільно зі слідчими відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1, за підтримки працівників Кінологічного центру, батальйону поліції особливого призначення та спецпідрозділу ТОР в помешканнях фігуранта були проведені санкціоновані обшуки, в ході яких поліцейські вилучили обладнання для вирощування наркомістких рослин, що дозволяє регулювати мікроклімат та підтримувати сприятливі умови середовища, більше восьми кілограмів готового до збуту канабісу та інші речові докази наркозлочинної діяльності.

За результатами досудового розслідування слідчі поліції під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси оголосили чоловіку підозру в незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що даний громадянин в кінці травня був затриманий в Одесі за незаконне поводження зі зброєю та незаконне зберігання наркотичних засобів з метою збуту. Але на час слідства суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 199 тисяч гривень, що дало йому змогу знову опинитися на волі.

Нині поліцейські клопочуть про обрання зловмиснику суворішого запобіжного заходу, аби унеможливити його подальшу злочинну діяльність.

Відділ комунікації поліції Одеської області