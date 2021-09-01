На Одещині затримали злочинне угруповання «чорних» лісорубів на чолі з депутатом міськради

Серед учасників групи – мешканці Одеської та Кіровоградської областей. Частину незаконно зрубаної деревини постачали на підприємство організатора з виготовлення деревного вугілля. Сума завданих збитків – майже мільйон гривень.

Викрили злочинну діяльність угруповання та встановили всіх його учасників оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції.

Встановлено, що депутат однієї з міських рад організував діяльність угруповання «чорних лісорубів». До його складу входили 4 осіб – мешканці Одеської та Кіровоградської областей. Між усіма учасниками були чітко розподілені ролі: підбір «персоналу», їх координація та контроль, порубка та переробка деревини, перевезення її до місць збуту. Частину продукції реалізовували за підробленими документами на території області, решту – постачали до підприємства організатора з виробництва деревного вугілля.

Внаслідок злочинної діяльності було завдано збитків на майже мільйон гривень.

31 серпня поліцейські затримали організатора та чотирьох учасників угруповання. Також провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів, зберігання деревного вугілля та деревини, у транспортних засобах, якими вони користуються. Вилучили 205 тис. грн, 178 тис. дол. США та 48 тис. євро, деревину, «чорнові записи», зброю, набої різного калібру, зокрема і без жодного маркування.

Депутату міської ради та його спільникам уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Підозрюваних затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України