На Одещині жінка порізала співмешканця, якого «застукала» в обіймах гості

Поліцейські притягують до кримінальної відповідальності громадянку сусідньої держави за спричинення тяжких тілесних ушкоджень своєму співмешканцю

Після сімейної сварки 42-річного потерпілого доставили до обласної лікарні з проникаючим пораненням підребер’я та пошкодженням печінки.

Сталося все тоді, коли до сімейства, що проживає в Лиманському районі, завітала знайома і після хмільного застілля залишилася на ночівлю. Прокинувшись серед ночі і не знайшовши поряд чоловіка, 51-річна господиня пішла його шукати і застала в обіймах гості.

Розлютившись, жінка схопила ніж і вдарила ним співмешканця у живіт.

Співробітники територіального відділу поліції повідомили правопорушниці про підозру за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Лиманський відділ поліції в Одеській області