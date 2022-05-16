На Одещины викрили групу зловмисників, які виготовляли підроблені документи державного зразка

Фігуранти на замовлення виготовляли фіктивні водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію авто, медичні довідки для водіїв та нотаріальні довіреності. Щомісячний «заробіток» зловмисників сягав 5 мільйонів гривень.

Схему виготовлення та збуту фейкових документів викрили кіберполіцейські Одещини спільно зі слідчими Головного управління обласної поліції.

До складу злочинного угруповання входило 12 осіб. Правопорушники у соцмережах, месенджерах та на різних вебресурсах пропонували клієнтам виготовлення підроблених документів. «Спеціалізувалося» угруповання на водійських посвідченнях, свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів, медичних довідках для водіїв та нотаріальних довіреностях.

Вартість послуг становила від 4-х до 9-ти тисяч гривень. Щомісячні орієнтовні прибутки фігурантів становили близько 5 мільйонів гривень. Зароблене зловмисники конвертували у криптовалюту.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків та вилучили обладнання, необхідне для виготовлення фіктивних документів, близько 500 «заготовок» для майбутніх підробок, банківські та сім-картки, голограмні стрічки, три автомобілі та близько 1,5 мільйона гривень готівкою.

Також під час обшуків поліцейські вилучили готові до продажу підроблені документи.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Чотирьом фігурантам уже оголошено про підозру. Трьох організаторів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам угруповання.

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Одеської області.

Департамент кіберполіції Національної поліції України