На Одещині 19-річну дівчину затримали за підозрою у спричиненні ножових поранень знайомій

Зловмисниця ножем вдарила вдвічі старшу за себе жінку в живіт. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про подію, яка сталася ввечері декілька днів тому в Біляївці, поліцейським та медикам повідомила сама фігурантка.

Прибувши за вказаним адресом слідчі з’ясували, що дівчина здавала в оренду 39-річній жінці одну з кімнат будинку, в якому проживала. Напередодні ввечері між жінками виникла сварка в ході якої орендодавиця схопила зі стола ніж і вдарила ним знайому у живіт. Після чого залишила її в кухонній кімнаті а сама пішла займатися своїми справами.

Лише вранці, зайшовши на кухню та побачивши жінку у важкому стані, дівчина викликала швидку та поліцію.

Потерпілу було госпіталізовано до лікарні, де медики діагностували їй проникаюче ножове поранення черевної порожнини з масивною кровотечою. Наразі вона перебуває в медичному закладі під наглядом лікарів.

З місця події правоохоронці вилучили ніж, який скерували на експертизу.

«Дівчину ми затримали в процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від пʼяти до восьми років. Слідство триває. Всі обставини злочину встановлюються», – повідомила слідча Одеського районного управління поліції № 2 Діана Войтова.

Одеське районне управління поліції № 2