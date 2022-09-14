На Одещині 24-річний чоловік вдарив жінку ножем, бо вона хотіла розлучитися

Подія сталася в одному з сіл Визирської ОТГ близько дев’ятої години вечора. Лікарі вчасно госпіталізували потерпілу і врятували їй життя. А охоронці порядку по гарячих слідах розшукали зловмисника, який з місця скоєння злочину втік.

Подружжя знаходилося на стадії розлучення і жінка, забравши дітей, поїхала до знайомої. Чоловік прийшов миритися, але розмова не задалася і він наніс дружині множинні удари в область грудної клітки та шиї кухонним ножем, який приніс із собою.

На гучні крики прибігла власниця обійстя. Присутність свідка злякала зловмисника і він подався геть. Господиня викликала «швидку» та поліцію. Медики негайно ушпиталали 29-річну постраждалу з попереднім діагнозом «множинні ножові поранення та анемія». А правоохоронці менш ніж за годину розшукали правопорушника, який ховався у дачному масиві.

Слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в замаху на вбивство за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. На час досудового розслідування підозрюваного помістили під варту.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 2