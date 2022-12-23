На Одещині 27-річного жителя Київщини підозрюють в пособництві у підробленні офіційних документів та їх використанні

Чоловік з Бородянки намагався покинути державу через пункт пропуску «Серпневе» в Болградському районі Одеської області з підробленими військовим квитком та медичною довідкою, що засвідчували непридатність власника до військової служби за станом здоров’я.

Викрили правопорушника у вересні, коли він проходив паспортний контроль. Охоронці кордону одразу виявили ознаки підробки у наданих громадянином документах, про що повідомили в поліцію.

Співробітники відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції вилучили військовий квиток та довідку про проходження військово-лікарської комісії і направили на експертизу, висновок якої підтвердив, що вони недійсні.

В ході слідства поліцейські встановили: бородянець, не маючи жодних законних підстав виїхати з України, через месенджер «Telegram» замовив у невідомої особи підроблені документи, надіслав свої особисті данні для їх виготовлення і перерахував за послугу на отриманий картковий рахунок 2500 доларів США. Через тиждень «ухилянт» отримав замовлення в одному з поштових відділень і направився за кордон.

За наявності достатніх доказів, зібраних в ході досудового розслідування, слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру в пособництві у підробленні офіційних документів, тобто наданні засобів для їх виготовлення, з метою використання (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 Кримінального Кодексу України), а також у використанні завідомо підроблених документів (ч. 4 ст. 358 ККУ).

Зазначимо, що за дані правопорушення чинне законодавство передбачає покарання штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Слідство триває. Поліцейські вживають заходів щодо встановлення повного кола осіб, причетних до даного правопорушення.

Болградське районне відділення поліції Одещини