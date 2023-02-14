На Одещині 42-річного жителя Куяльницької ОТГ затримали за підозрою у вбивстві односельця

Небіжчика виявили в оселі підозрюваного з кількома ножовими пораненнями. Господар домоволодіння зізнався, що накинувся з ножем на сусіда, коли вони вживали спиртні напої та посварилися. Правопорушника затримали в процесуальному порядку. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Трагедія сталася восьмого лютого в селі Нестоїта. Повідомлення про неї до поліції надійшло від місцевої фельдшерки.

Господар будинку, де виявили небіжчика, повідомив правоохоронцям, що сусід прийшов до нього напередодні ввечорі в гості й вони разом вживали алкогольні напої. Раптом між чоловіками виникла сварка, під час якої гість нібито образливо висловлювався на адресу рідних господаря маєтку, через що останній завдав товаришу декілька ударів ножем у спину.

За попереднім висновком експерта, потерпілий помер від отриманих ножових поранень.

З місця вчинення злочину поліцейські вилучили ніж та інші речі, що становлять інтерес для слідства, які скерували на експертизу.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин передбачений частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України й карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство.

Подільське районне управління поліції Одещини