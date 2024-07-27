На Одещині 49-річного чоловіка затримали за підозрою у зґвалтуванні 14-річної дівчинки

Незнайомець пообіцяв неповнолітній дівчинці відвезти її додому, а натомість вчинив насильницькі дії. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Попередньо поліцейські встановили, що постраждала разом з товаришами відпочивала на пляжі біля місцевої водойми, коли до них підсів дорослий чоловік. Він поводився по-товариські, пригощав підлітків морозивом, а коли дізнався, що вони мешкають в сусідньому селі, пообіцяв підвезти додому.

Близько опівночі двоє хлопчиків та дівчинка сіли в автівку до «турботливого» дядька, але через деякий час по дорозі він зупинився та силоміць висадив юнаків, а з дівчинкою поїхав далі у невідомому напрямку.

Хлопці одразу повідомили в поліцію про обставини зникнення подруги.

Її та 49-річного нового знайомого поліцейські розшукали протягом кількох годин.

Дівчинка розповіла, що чоловік відвіз її в безлюдне місце, де, використовуючи перевагу у фізичній силі і погрожуючи фізичною розправою, вчинив дії сексуального характеру проти її згоди.

Зловмисник, який категорично заперечував звинувачення з боку постраждалої, був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз.

Під процесуальним керівництвом прокуратури поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України, тобто у зґвалтуванні неповнолітньої особи, та звернулись до суду з клопотанням щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте, суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт.

Правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Поліцейські закликають батьків частіше говорити з дітьми про правила поведінки з незнайомими людьми, аби виключити випадки скоєння відносно них протиправних дій.

Відділ комунікації поліції Одещини