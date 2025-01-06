На Одещині чоловік намагався підкупити прикордонника, щоб втекти з товаришем за кордон

Поліцейські спільно з прикордонниками припинили оборудку. Організатору повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

35-річний житель Болградського району, організовуючи втечу з України для себе та 34-річного знайомого, запропонував прикордоннику 2000 доларів, аби той у свою зміну забезпечив їм вільний прохід поза пунктом пропуску до Молдови. Втім, про таку пропозицію військовослужбовець повідомив керівництву, і прикордонники спільно зі співробітниками територіального підрозділу поліції провели заходи щодо затримання ділка.

Організатора втечі затримали після того, як він заплатив прикордоннику аванс у сумі 1000 доларів і разом із клієнтом збирався прямувати до сусідньої держави. Ще 1000 доларів зловмисник мав передати після вдалої оборудки.

Слідчі в якості речових доказів вилучили засоби зв’язку обох чоловіків та кошти. Організатора затримали в процесуальному порядку.

На підставі зібраних доказів ділку повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів, а також у пропозиції та наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища. Максимальне покарання за ці злочини, згідно з санкціями ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, – до дев’яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 242 тисячі гривень.

Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво у справі здійснює Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Відносно клієнта затриманого складені протоколи за статтями 202 та 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф або адміністративний арешт.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини