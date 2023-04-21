На Одещині чоловік намагався виїхати з України у вигляді… неголеної жінки (фото)

Жіночі аксесуари чоловіку не допомогли. Його видало неголене обличчя.

На Одещині затримали чоловіка, який переодягнувся у жінку та намагався виїхати з України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Як зазначається, 20 квітня прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили чоловіка, який заради втечі за кордон переодягнувся в жінку.

“Під час перевірки документів та підстав для проїзду транзитної ділянки автомобільної дороги “Одеса-Рені” прикордонники запримітили особу, яка в темну пору доби була у сонцезахисних окулярах та хустці”, – йдеться у повідомленні.

Як виявилося при перевірці документів “жінки”, так звана “пасажирка” – чоловік, який побоюючись призову, вдався до перевтілення.

Зокрема, 35-річний українець пояснив, що до початку повномасштабного вторгнення перебував за кордоном на заробітках. Однак на Великдень вирішив приїхати додому – в Одесу, сподіваючись, що зможе безперешкодно повернутися за кордон, нашвидкуруч “змінивши стать”.

Як уточнили прикордонники, жіночі аксесуари йому не допомогли, хоча б тому, що його видало неголене обличчя.

Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України). Представниками територіального центру комплектування йому видано повістку. // УНІАН