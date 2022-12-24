На Одещині чоловік спричинив смертельні тілесні ушкодження колишньому співмешканцю своєї цивільної дружини

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Потерпілий прийшов у гості до зловмисника та жінки, з якою колись проживав. Його запросили до столу, але частування завершилося конфліктом. Господар схопив ніж і кілька разів вдарив ним гостя в стегно.

Подія сталася в селищі Лиманське. Правопорушник одразу втік, позбувшись знаряддя злочину. Поліцію та «швидку» викликала господиня.

По приїзду на місце події медики констатували смерть 44-річного чоловіка. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, він помер внаслідок отримання тяжких тілесних ушкоджень у вигляді ушкодження глибокої артерії стегна та крововтрати.

Поліцейські провели огляд місця злочину та прилеглої території, де виявили викинутий зловмисником ніж, його та інші речові докази направили на експертизу. 34-річного фігуранта, який переховувався у свого знайомого, правоохоронці розшукали і затримали в процесуальному порядку вже наступного дня.

На підставі доказів, зібраних в ході досудового розслідування справи, слідчі Роздільнянського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури висунули правопорушнику обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Роздільнянський районний відділ поліції Одещини

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