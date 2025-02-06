На Одещині чоловік за гроші обіцяв військовозобов’язаним вплив на ТЦК і «спасіння» від мобілізації

Зловмисника затримали під час отримання 1000 доларів завдатку від клієнта. Ділку загрожує до п’яти років ув’язнення.

Припинили незаконну діяльність 46-річного жителя міста Балта співробітники Подільського районного управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що він підшукував чоловіків призовного віку, які бажали уникнути мобілізації, та за грошову винагороду обіцяв вплинути на посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки й посприяти видачі військово-облікових документів із відміткою про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Під час зустрічі з одним із військовозобов’язаних фігурант озвучив, що вартість «послуги» становить 4500 доларів. Їх потрібно було передати двома траншами: 1000 доларів завдатку, а решту – після отримання відповідних документів.

Однак, реалізувати оборудку зловмиснику не вдалося. В ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські затримали його безпосередньо під час отримання першого траншу неправомірної вигоди. Гроші були вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Відповідно до чинного законодавства, правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури.

Подільське районне управління поліції Одещини