На Одещині чиновники продавали «посвідчення моряка», яке дозволяло ухилянтам виїжджати за кордон (відео)

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон в Одеській області.

У результаті комплексних заходів затримано двох зловмисників: співробітника Ізмаїльського морпорту, а також чиновника Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

За гроші посадовці пропонували ухилянтам виїхати за межі України як судноводії торговельних кораблів.

Для цього фігуранти «допомагали» своїм клієнтам «гарантовано» скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації.

Вартість таких «послуг» становила від 700 до 1,2 тис. американських доларів. Сума залежала від наявності первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей ухилянта.

Таким чином корумповані посадовці «заробили» майже 2 млн у гривневому еквіваленті.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів «на гарячому» під час передачі неправомірної вигоди.

На підставі отриманих доказів затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Заходи з блокування корупційної схеми проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Служба безпеки України