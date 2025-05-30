На Одещині двох чоловіків затримали за спричинення тяжких тілесних ушкоджень односельцю та співмешканці

В обох випадках зловмисники використали лопати, якими били потерпілих. Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Їм загрожує позбавлення волі.

Події сталися в Березівському та Роздільнянському районах.

У Березівському районі під час хмільних посиденьок у приватному домоволодінні між 57-річним господарем і його 46-річним знайомим виник конфлікт. В ході сварки гість ударив товариша лопатою по голові. Останнього з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

А в Роздільнянському районі під час вживання алкогольних напоїв за місцем мешкання виникла побутова сварка між 49-річною жінкою та її 57-річним співмешканцем. Останній схопив лопату і побив цивільну дружину по голові. Потерпілу з травмами також доправили до лікарні.

У поліцію про ці сварки повідомили громадяни, які живуть по сусідству. Слідчі затримали правопорушників у процесуальному порядку та повідомили їм про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, на підставі зібраних доказів, з урахуванням діагностованих у потерпілих тілесних ушкоджень.

Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає покарання за цей злочин у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Слідчими призначені судово-медичні експертизи, які визначать повний перелік отриманих потерпілими тілесних ушкоджень.

Процесуальне керівництво здійснюється Березівською та Роздільнянською окружними прокуратурами.

Відділ комунікації поліції Одещини

(за матеріалами Березівського та Роздільнянського РВП)