На Одещині голова селищної ради вимагав у підприємця $12 тис. за вирішення земельного питання

Фігуранта затримали на робочому місці одразу після отримання неправомірної вигоди через посередника. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Припинили протиправну діяльність чоловіка слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ. Правоохоронці встановили, що голова однієї з селищних рад вимагав гроші у підприємця, який хотів взяти в оренду чотири земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 200 га для вирощування виноградників.

Посадовець зауважив, що за 12 тисяч доларів винагороди забезпечить підприємцю перемогу у штучно створеній конкуренції під час проведення земельних торгів, вплинувши на рішення депутатів селищної ради. В якості авансу громадянин мав передати 3000 доларів, а решту – після сесії.

З метою конспірації чиновник надав вказівку передати кошти для нього в Одесі через посередника, який не був обізнаний у махінаціях.

Поліцейські провели обшук за місцем роботи селищного голови та в автомобілі посередника, вилучили незаконно отримані гроші, а також документацію, що становить інтерес для слідства.

«Ми затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди», – розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області Роман Яловий.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. В ході подальшого слідства поліцейські встановлюватимуть повне коло осіб, причетних до корупційної схеми.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Одещини