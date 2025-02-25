На Одещині ігнорування вимог експлуатації полігону відходів призвело до пожежі та забруднення повітря

Унаслідок недбалого ставлення директором комунального підприємства до своїх службових обов’язків довкіллю було спричинено шкоду на понад 4,7 млн грн. За скоєне йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі Одеського районного управління № 2, системне порушення та ігнорування посадовцем правил експлуатації полігонів побутових відходів призвело до кількох пожеж. Одна тривала упродовж 11 діб влітку, друга – майже добу восени. Внаслідок горіння сталося забруднення атмосферного повітря. Відповідно до висновку експертного дослідження сума завданої шкоди довкіллю сягає 4,7 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили директорові комунального підприємства про підозру. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) та ч. 2 ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками обласного управління СБУ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Біляївська окружна прокуратура.

Національна поліція України