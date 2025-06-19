На Одещині іноземець за $9000 незаконно переправляв військовозобов’язаних до Молдови

Фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Йому загрожує чималий термін ув’язнення.

Припинили та задокументували протиправні дії ділка співробітники Роздільнянського районного відділу поліції разом із прикордонниками Подільського загону.

Слідством встановлено, що 49-річний громадянин іншої держави, який має посвідку на постійне проживання в Україні, за змовою з невстановленою наразі особою, повинен був на автівці перевезти двох місцевих військовозобов’язаних чоловіків до українсько-молдовського кордону і вказати їм піший маршрут в сусідню країну, на якому були б відсутні в той момент прикордонні наряди.

Спільники підшукали клієнтів в одному з каналів телефонного месенджера. За двох просили дев’ять тисяч доларів.

Поліцейські задокументували, як іноземець забрав їх в Одесі і, взявши завдаток, повіз у Подільський район. Утім, довезти пасажирів до місця призначення поліцейські з прикордонниками водієві завадили, зупинивши автівку в одному з прикордонних сіл.

Відносно військовозобов’язаних чоловіків, які збирались незаконно перетнути державний кордон України, прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує штраф або адміністративний арешт.

Поліцейські зі свого боку затримали перевізника у процесуальному порядку та вилучили в якості речових доказів гроші, які він отримав у незаконний спосіб, мобільний телефон та транспортний засіб, на якому перевозив клієнтів. Суд задовольним клопотання слідчих та наклав на майно арешт.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, порад та вказівок, вчиненому щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 тис. 240 грн.

Під час досудового слідства, яке триває під процесуальним керівництвом Роздільнянської окружної прокуратури, поліцейські встановлюватимуть всі обставини злочину та повне коло осіб, які можуть бути до нього причетні.

Роздільнянський районний відділ поліції Одещини