На Одещині іноземця викрили у спробі збагатитися за рахунок виведених з обігу грошей

Затримали правопорушника під час спроби перевести через платіжний термінал на картку виведені з обігу банкноти. Під час обшуку за місцем його мешкання та роботи поліцейські вилучили майже мільйон гривень, які працівники українських банківських установ навмисне пошкодили на тимчасово захоплених територіях нашої держави, аби перевести їх у неплатіжний стан.

Оперативники управління карного розшуку отримали інформацію про те, що в місті Чорноморськ невідомий завантажує платіжні термінали банкнотами національної валюти, які перестали бути платіжним засобом.

Під час реалізації цієї інформації поліцейські встановили особу, причетну до даної оборудки. Це 50-річний іноземець, який не перший рік проживає на Одещині. Затримали чоловіка під час спроби перевести через платіжний термінал на картку виведені з обігу 7000 тисяч гривень.

За місцем мешкання та роботи іноземця правоохоронці провели невідкладний обшук, в ході якого виявили та вилучили 950 тисяч пошкоджених гривень купюрами номіналом 100 та 200 грн, а також 10 тисяч доларів США та 750 тисяч російських рублів.

Наразі чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у незакінченому замаху на шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Цей злочин передбачений ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Заходи проводять слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури та за оперативним супроводом працівників управління карного розшуку ГУНП в Одеській області.

В ході слідства поліцейські встановлюватимуть коло причетних до злочину осіб, походження грошей та точну суму коштів, які фігурант встиг ввести в обіг через термінали.

Шановні громадяни, знімаючи гроші з терміналів, або під час розрахунків будьте пильними та звертайте увагу на цілісність купюр. У разі отримання пошкоджених механічним способом купюр (відрізання не менше половини банкноти; розрізання навпіл або на три частини; просвердлювання в банкноті трьох або більше отворів) або спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50 % загальної площі банкноти – звертайтеся у найближче відділення банку та до поліції.

Одеське районне управління поліції № 2