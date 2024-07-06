На Одещині колишню службову особу районного суду судитимуть за зловживання впливом

Фігурантка вимагала в учасника адміністративного провадження гроші за вплив на суддю для прийняття останньою позитивного рішення на користь чоловіка. Жінці висунуто обвинувачення. За корупційний злочин їй загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з працівниками СБУ встановили, що консультантка одного з районних судів Одеської області, яка обвинувачується у шахрайстві та замахові на підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, на шлях виправлення не стала, а продовжила вчиняти корупційні злочини.

Зловмисницю викрили у вимаганні неправомірної вигоди від чоловіка, відносно якого поліцейські склали і скерували до суду, в якому вона на той час працювала, протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. За 1000 доларів консультантка обіцяла посприяти, аби її знайома суддя, на розгляді у якої знаходилися адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП, прийняла позитивне рішення щодо закриття цього адміністративного провадження.

Правоохоронці провели відповідні заходи і задокументували отримання неправомірної вигоди зловмисницею. Кошти у жінки вилучили, а її саму затримали в процесуальному порядку.

«Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури ми висунули фігурантці обвинувачення за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, а саме в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави. Цей злочин карається штрафом від 34000 до 93500 гривень або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. Суд обрав правопорушниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство завершено і обвинувальний акт скеровано до суду», – повідомила старша слідча в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції Євгенія Богданова.

Відділ комунікації поліції Одещини