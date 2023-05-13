На Одещині командир мобільного шпиталю «допомагав» отримати статус обмежено придатного до військової служби

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури начальника одного з військових мобільних шпиталів викрито на одержанні від військовослужбовців 10000 дол США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, військовий медик вимагав та одержав хабарі від хворих військових за здійснення впливу на лікарів військово-лікарської комісії для отримання довідок про обмежену придатність до військової служби.

Правоохоронці затримали командира в порядку ст. 208 КПК України одразу після передачі неправомірних коштів через посередника.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ДВКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора