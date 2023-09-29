На Одещині ліквідовано канал контрабандного переміщення контрафактних сигарет – вилучено товару на ₴74 млн.

Органи прокуратури Одещини продовжують роботу, направлену на виявлення та припинення діяльності щодо незаконного переміщення через митний кордон контрафактних товарів, вилучення цієї продукції з обігу.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо ввезення на митну територію України тютюнових виробів «контрабандним» шляхом без марок акцизного податку.

Встановлено, що до Ренійського морського торговельного порту з Об’єднаних Арабських Еміратів на судні прибув контейнер з сигаретами. Документи на розмитнення вказаного підакцизного товару до митних органів не подавались.

В ході проведення санкціонованого огляду контейнеру виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «ALLSTARS» в кількості 920 тисяч пачок без марок акцизного податку.

Орієнтовна вартість сигарет сягає майже 74 млн гривень.

Вирішується питання щодо арешту вилученого майна.

Наразі вживаються заходи задля встановлення усіх причетних до незаконної оборудки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного ввезення в Україну підакцизних товарів здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України).

Пресслужба Одеської обласної прокуратури