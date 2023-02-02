На Одещині ліквідовано масштабну схему розкрадання держкоштів, виділених на закупівлю товарів гуманітарного та військового призначення

У незаконних оборудках підозрюють чиновників Одеської обласної військової державної адміністрації. Лише за одним договором на закупівлі продуктів фігуранти «заробили» понад 7 млн грн. Про це тимчасово виконувач обов’язків Голови Національної поліції повідомив сьогодні, 2 лютого.

Масштабну схему розкрадання державних коштів, яку організували посадовці Одеської обласної військової державної адміністрації, викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції та співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області.

За даними слідства, на підставі рішення Кабінету Міністрів України «Про забезпечення нагальних потреб населення в умовах воєнного стану» на закупівлю продуктів було виділено 500 млн грн, а на закупівлю спеціального спорядження і військового обмундирування для підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади Одеси – понад 106 млн грн.

Замість того, аби спрямувати виділені Урядом України кошти на потреби місцевого населення та військових, посадовці обласної військової адміністрації розробили схему їх привласнення: товари купували за цінами, які значно вищі за ринкові, а отриману різницю розподіляли між всіма учасниками оборудки.

«Серед фігурантів – колишній заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, начальник одного з департаментів (депутат Одеської обласної ради) та начальник відділу ОВА. Їм оголошено про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Встановлено, що у квітні 2022 року лише за одним укладеним з підконтрольним товариством договором на закупівлю продуктів на 40 мільйонів гривень різниця у вартості сягнула семи мільйонів. Але сума привласнених бюджетних коштів може бути в рази більшою, тож робота слідчих триває», – повідомив т.в.о Голови Національної поліції України Іван Вигівський.

Національна поліція України