На Одещині ліквідували канал переправлення ухилянтів за кордон за підробленими документами моряків

Про підозру повідомлено двом організаторкам незаконної схеми. Жінкам 62 та 65 років загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрили та перекрили організоване панянками нелегальне джерело заробітку на чоловіках слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ.

Поліцейські встановили, що жінки за грошову винагороду виготовляли фіктивні свідоцтва про проходження фахової підготовки та посвідчення моряка чоловікам, які підлягають мобілізації, і влаштовували їх на морські судна. Клієнтам це давало можливість покинути країну під виглядом членів екіпажу.

Поліцейські задокументували «працевлаштування» зловмисницями одного із військовозобов’язаних українців матросом на вантажне судно, що курсувало країнами Євросоюзу. Вартість своїх послуг жінки оцінили в понад шість тисяч доларів.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та перебування фігуранток. Вилучили кошти в сумі понад 180 тисяч доларів, мобільні телефони, документи, автомобілі та інші речі, які становлять інтерес для слідства.

На підставі зібраних доказів фігуранткам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України – в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, а також сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а також за ч. 3 ст. 358 того ж кодексу – в підробленні офіційного документа, який видається підприємством і який надає права, з метою використання його іншою особою, за попередньою змовою групою осіб.

Максимальне покарання за ці злочини – позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до цієї схеми.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одещини