На Одещині мати залишила шістьох дітей самих у хаті і поїхала в невідомому напрямку

Подія сталася кілька днів тому на території Любашівської громади. Зараз діти перебувають у місцевій лікарні. Жінку розшукують правоохоронці.

Повідомлення про те, що в одному з приватних будинків знаходяться діти без нагляду, надійшло в поліцію від їхньої родички, яка мешкає в іншому населеному пункті. Жінку про це поінформували місцеві мешканці, які почули крики малюків. При виїзді на місце події поліцейські виявили в нетопленій хаті чотирьох дівчаток та двох хлопчиків віком від одного до десяти років. Вони скупчились на ліжку, щоб зігрітися, і були голодні. Насамперед поліцейські привезли їжу і нагодували дітей. В подальшому каретою «швидкої» їх відвезли до лікарні і після медичного огляду розмістили в палаті дитячого відділення.

Поліцейські з’ясували, що жінка, яка раніше мешкала в іншому районі, місяць тому разом з дітьми оселилась в будинку своєї матері. Того дня вона зранку покинула дітей вдома самих і уїхала разом зі знайомим в невідомому напрямку.

«На даний час забирати дітей до себе відмовились і їхня бабуся, і тітка. Ми розшукали колишнього чоловіка жінки, який є батьком чотирьох дітей. Він погодився забрати всіх дітей до себе до вирішення соцслужбою питання про місце їхнього проживання. Питання про притягнення до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків матері дітлахів буде вирішене після того, як ми її знайдемо», – повідомив начальник відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Олег Ситник.

Поліцейські закликають громадян в разі, якщо ви стали свідками порушень прав дітей, неналежного догляду за дітьми, інформувати про це відповідні органи, зокрема поліцію.

Подільське районне управління поліції Одещини